Rus turistler karanfillerle karşılandı

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MUĞLA (AA) - Rusya'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ilk Rus turist kafilesini taşıyan uçak, pistte su takı oluşturularak karşılandı.

Moskova Havalimanı'ndan 189 kişiyle havalanan Azur Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na inişinde itfaiye ekipleri tarafından oluşturulan su takının altından geçti.

Uçaktan inen yolcular karanfillerle karşılanırken, Rus yolcuların karşılamadan oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Karşılama törenine, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Anex Tur Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Koçkar, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt ve TAV yetkilileri katıldı.

- "Bodrum'a 60 bin Rus turist getireceğiz"

Serhat Koçkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, firma olarak Bodrum'a sezonun ilk Rus turist kafilesini getirdiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte mayıs ayında 4, haziran ayında da 7 sefer yapmayı planladıklarını ifade eden Koçkar, "Ege Bölgesi bizim için önemli. Burası Dalaman'dan sonra ikinci noktamız. Bu yıl buraya 60 bin Rus yolcu getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Dalaman'a da 130 bin turistin geleceğini ifade eden Serhat Koçkar, Ege Bölgesi'nin kapasitesinin büyük olduğunu belirtti.

Koçkar, Rus turistlerin Türkiye'ye bakış açısının giderek normale döndüğüne dikkati çekerek, "Yaşanan süreçler unutulmaya doğru gidiyor. Yeni bir takım sorunlar yaşanmazsa, bu yıl içerisinde eski rakamlara döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Karşılama töreninin ardından uçağın pilotları ve diğer mürettebatla birlikte, üzerinde Moskova-Bodrum haritasının olduğu pasta kesildi.