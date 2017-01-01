Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Murat Özcan, Özgür Ertem, Önder Yılmaz
Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Mehmet Taş (Dk. 58 Alican Karadağ), Tufan Kelleci, Pote, Sercan Kaya (Dk. 43 Grbic), Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı, Bezerra, Serkan Yanık, George (Dk. 65 Berat Tosun)
Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılıç, Doğan Karakuş (Dk. 73 Bahri Can Avcı), Brinner, Gökhan Karadeniz, Da Silva, Feridun Kıroğlu (Dk. 78 Sertaç Çam), Gökhan Yılmaz, Fofana, Ömer Kandemir (Dk. 88 Özgür Çelik), Atabey Çiçek
Goller: Dk. 9 ve 76 Atabey Çiçek, Dk. 18 Doğan Karakuş, Dk. 84 Sertaç Çam (Bandırmaspor), Dk. 15 Bezerra (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Serkan Yanık (Adana Demirspor), Dk. 47 Ömer Kandemir, Dk. 58 Atabey Çiçek, Dk. 85 Sertaç Çam (Bandırmaspor)
ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yendi.