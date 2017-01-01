29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bodrum'da yaralı caretta caretta kurtarıldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 20:38
Bodrum'da yaralı caretta caretta kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, vatandaşlarca yaralı halde bulunan caretta caretta, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Küçükbük Mahallesi'nden denize açılan muhtar Ali Akbulut, Gündoğan açıklarında bir caretta carettanın hareketsiz yattığını gördü.

Teknesiyle yaralı kaplumbağanın yanına yanaşan Akbulut, kendi imkanlarıyla kaplumbağayı teknesine aldı.

Daha sonra Küçükbük sahiline giden Akbulut'un haber verdiği AKUT ekipleri, olta yuttuğu tahmin edilen kaplumbağayı, Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürerek tedavi altına aldı.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplumbağanın ilk anda hareketsiz olduğunu ancak vücuduna dokununca az da olsa hareket etmeye başladığını söyledi.

Yaralı hayvanı teknesine aldığını belirten Akbulut, "Kopmuş uzun bir oltaya takıldığını gördük. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. Olta midesindeydi çok uzun süredir takılı olduğundan durumu ağırdı. Sonra AKUT'a teslim ettik." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası
YEREL

MOTOSİKLET: TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI
Ukraynalı turistlere &quot;su takı&quot; ile karşılama
YEREL

UKRAYNALI TURİSTLERE "SU TAKI" İLE KARŞILAMA
Bodrum Belediyesi Bodrumspor kupasına kavuştu
YEREL

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR KUPASINA KAVUŞTU
Rus turistler karanfillerle karşılandı
YEREL

RUS TURİSTLER KARANFİLLERLE KARŞILANDI
Yabancılar yöresel lezzetleri tattı
YEREL

YABANCILAR YÖRESEL LEZZETLERİ TATTI
Yelken: CFM-BAYK Kış Trofesi
YEREL

YELKEN: CFM-BAYK KIŞ TROFESİ
ilas'ta iş kazası: 1 ölü
YEREL

İLAS'TA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
Türkiye Enduro Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI
Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı
YEREL

FETHİYE'DE HÜKÜMLÜLER ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI
Ortaca'da Küçükler Masa Tenisi Türkiye Grup Müsabakaları yapılıyor
YEREL

ORTACA'DA KÜÇÜKLER MASA TENİSİ TÜRKİYE GRUP MÜSABAKALARI YAPILIYOR
Hükümlüler tarihi Likya yolunda çevre temizliği yaptı
YEREL

HÜKÜMLÜLER TARİHİ LİKYA YOLUNDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI
Bodrum Tanıtım TIR'ı Sivas'ta
YEREL

BODRUM TANITIM TIR'I SİVAS'TA
Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi
YEREL

BODRUM'A SEZONUN İLK KRUVAZİYERİ GELDİ
2. Hürpedal Bisiklet Festivali
YEREL

2. HÜRPEDAL BİSİKLET FESTİVALİ
Ortaca sakin şehir yolunda ilk adımı attı
YEREL

ORTACA SAKİN ŞEHİR YOLUNDA İLK ADIMI ATTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün;
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN;
Muğlalı çitçilere 14 Mayıs daveti
YEREL

MUĞLALI ÇİTÇİLERE 14 MAYIS DAVETİ
Bodrum'da &quot;Yörük Yareni ve Zeybek Gecesi&quot;
YEREL

BODRUM'DA "YÖRÜK YARENİ VE ZEYBEK GECESİ"
Muğla'da &quot;sakin şehir&quot; çalıştayı
YEREL

MUĞLA'DA "SAKİN ŞEHİR" ÇALIŞTAYI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Eşsiz Bodrum, dadaşlar diyarında
YEREL

EŞSİZ BODRUM, DADAŞLAR DİYARINDA
Bodrum'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
FETÖ'nün suikast timi davasında reddihakim talebi kabul edilmedi
YEREL

FETÖ'NÜN SUİKAST TİMİ DAVASINDA REDDİHAKİM TALEBİ KABUL EDİLMEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı