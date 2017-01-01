29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçın ardından

29 Nisan 2017 Cumartesi, 21:11


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında, sahasında Bandırmaspor'a 4-1 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Tesislere gittikten sonra başkanımızla da konuşarak ekip olarak istifa etme düşüncesindeyiz." dedi.

İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedefinden uzaklaşmış bir takımı Bandırmaspor maçına hazırlamanın zor olduğunu söyledi.

Saha içerisinde görev alan oyuncuların "sezon bitmiş" şeklinde bir düşünceye sahip olması nedeniyle iç sahada 4-1'lik mağlubiyet aldıklarını öne süren İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Tesislere gittikten sonra başkanımızla da konuşarak ekip olarak istifa etme düşüncesindeyiz. Sorunlar var tabi. Bu takımı her türlü koşulda buraya getirmiş futbolcu arkadaşlarımızın, ligin bitimine 5 hafta kala bu düşünceye sahip olmaması gerekirdi. En azından sezon sonuna kadar, devam etmeleri, bir takım sorunları kenara bırakmaları gerekirdi. Maçın birinci dakikasından itibaren, birçok oyuncumuz tatile şu andan itibaren girmiş gibi. Başkanımızla da görüşüp istifa etmeyi düşünüyoruz, bilmiyorum herhalde kabul eder."


- Bandırmaspor cephesi


Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, kendileri açısından önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Uğur, şunları kaydetti:

"İyi oynayarak kazanmak bu galibiyetin değerini bir kat daha arttırıyor. Bizim açımızdan, her müsabaka final. Başka çıkış yolumuz yok. Kalan 4 müsabakada da elimizden geleni yaparak Bandırmaspor'un ligde kalma şansını arttırmaya çalışıyoruz. Ben çocuklara inanıyorum, onlar da bize inanıyor. Mücadele, arzu, istek olduğu sürece zor olan şansımızı biraz daha arttıracağız diye düşünüyorum."

İLGİLİ HABERLER
Adanaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL

ADANASPOR, ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Öğrenci sanatçılardan karma konser
YEREL

ÖĞRENCİ SANATÇILARDAN KARMA KONSER
Organik tarım ürünleri vatandaşlardan yoğun talep görüyor
YEREL

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ VATANDAŞLARDAN YOĞUN TALEP GÖRÜYOR
FETÖ sanığı öğretmene 15 yıl hapis istemi
YEREL

FETÖ SANIĞI ÖĞRETMENE 15 YIL HAPİS İSTEMİ
Adana'da sulama kanalında bulunan ceset
YEREL

ADANA'DA SULAMA KANALINDA BULUNAN CESET
Adana'da araç yangını
YEREL

ADANA'DA ARAÇ YANGINI
Adana'da otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL

ADANA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
Adana'da &quot;Huzur Türkiye-5 Operasyonu&quot;
YEREL

ADANA'DA "HUZUR TÜRKİYE-5 OPERASYONU"
Adana Büyükşehir Belediyesindeki &quot;suç örgütü&quot; davasında karar
YEREL

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEKİ "SUÇ ÖRGÜTÜ" DAVASINDA KARAR
Adanaspor taraftarlarına ceza
YEREL

ADANASPOR TARAFTARLARINA CEZA
Adana'da terör operasyonu
YEREL

ADANA'DA TERÖR OPERASYONU
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Hırsızı yakalayıp polise teslim etti
YEREL

HIRSIZI YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ
Adana'daki silah kavga
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAH KAVGA
Adana'ya iki yılda 22.6 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapıldı
YEREL

ADANA'YA İKİ YILDA 22.6 MİLYON LİRALIK AYDINLATMA YATIRIMI YAPILDI
Yabancı Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Koordinasyon Toplantısı
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK KOORDİNASYON TOPLANTISI
Adana'daki besici cinayeti davası
YEREL

ADANA'DAKİ BESİCİ CİNAYETİ DAVASI

FETÖ'cü &quot;eğitim çalışanlarına&quot; hapis istemi
YEREL

FETÖ'CÜ "EĞİTİM ÇALIŞANLARINA" HAPİS İSTEMİ

Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI
&quot;Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm&quot; etkinliği
YEREL

"KÜLTÜREL MİRAS VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM" ETKİNLİĞİ
&quot;Turist sayısı 2030'da 1,8 milyar kişiye ulaşacak&quot;
YEREL

"TURİST SAYISI 2030'DA 1,8 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK"
Minibüsün bisikletli çocuğa çarpma anı kamerada
YEREL

MİNİBÜSÜN BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA
Adana'da Eski Türk Filmleri Müzikleri Konseri
YEREL

ADANA'DA ESKİ TÜRK FİLMLERİ MÜZİKLERİ KONSERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı