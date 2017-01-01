Üzerine demir kapı düşen iki çocuktan biri öldü

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde oyun oynadıkları evin demir bahçe kapısı üzerine düşen iki çocuktan biri öldü, diğeri hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ellek beldesi Peçenek Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde oyun oynayan Nur Sima Ç. ile (4) dayısının kızı Hira Nur Y'nin (5) üzerine bulundukları evin bahçe demir kapısı düştü.

Olayda yaralanan ve ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Hira Nur Y. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralı olduğu belirtilen Nur Sima Ç.ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hayatını kaybeden Hira Nur Y'nin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.



