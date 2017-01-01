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"Bahçesaray Çeşmesi" balesi MDOB sahnesinde

29 Nisan 2017 Cumartesi, 21:26
"Bahçesaray Çeşmesi" balesi MDOB sahnesinde

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Bahçesaray Çeşmesi" balesini, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Boris Asafiev'in ünlü yazar Aleksandr Puşkin'in aynı adlı eserinden hareketle bestelediği ve klasik balenin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkan eser, Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kentte prömiyeri 1993'te gerçekleştirilen, 24 yıl aradan sonra yeni koreografisiyle beğeniye sunulan bale, hem müzikleri hem de görsel şovlarıyla beğeni topladı.

Librettosunu Nikolai Volkov'un yazdığı "Bahçesaray Çeşmesi"nin orkestra yönetmenliğini Burak Şatana, koreografisini Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir, dekorunu Seyhan Atamer, kostümlerini Alev Tol, ışık tasarımı ise Tarı Deniz üstlendi.

Vatandaşların salonun tamamına yakını doldurarak ilgi gösterdiği eserde, Kırım Hanı Giray Han, esir alınarak hareme getirilen Maria ve hanın gözdesi Zarema üçgenindeki umutsuz aşklar, pişmanlıklar, vicdan azapları ve kıskançlıklar konu ediliyor.

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