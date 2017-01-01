Van'da terör operasyonu

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2" kapsamında Büyükağaç Mahallesi kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi.

Operasyonda RPG-7 roketatar, M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, 4 el bombası, 7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 629 piyade tüfeği mühimmatı, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 9 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 5 bin lira, çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Patlayıcı düzenekleri kontrollü imha edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güveni için terör unsurlarına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.



Çatak ilçesinde dün aynı operasyon kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bu teröristlerin 14 Nisan'da Çatak-Narlı karayolunda el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve güvenlik korucusu Kasım Sancar’ın şehit edilmesi, 15 Nisan'da aynı karayolu üzerinde Körüklü Vadisi girişinde askeri kirpi aracına el yapımı patlayıcı ile saldırı sonucu askeri personelin yaralanması, 17 Nisan'da bölgedeki menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olaylarının failleri olduğu belirlenmişti.