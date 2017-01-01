Sakarya'daki silahlı saldırı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 26 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırı olayı ile ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Diğer 16 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.

- Olay

Dört gün önce 1. OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan bazıları, çevreye ateş açmış, açılan ateş sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Diyar Ayan, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Diyar Ayan, saldırının yapıldığı Nakliyeciler Sitesi yakınında bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiydi.

