30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 23:41

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralı şahsın ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
B.B. Erzurumspor: 0 Fethiyespor: 0
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR: 0 FETHİYESPOR: 0
Yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıtmak için buluştu
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER, KÜLTÜRLERİNİ TANITMAK İÇİN BULUŞTU
Rektör Çomaklı, Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ERZURUM KİTAP FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI
Sekmen: &quot;Kut'ül amare zaferi türk tarihinin övünç vesilesidir&quot;
YEREL

SEKMEN: "KUT'ÜL AMARE ZAFERİ TÜRK TARİHİNİN ÖVÜNÇ VESİLESİDİR"
Erzurum fark attı
YEREL

ERZURUM FARK ATTI
Erzurum'da öncelik eğitim ve sağlıkta
YEREL

ERZURUM'DA ÖNCELİK EĞİTİM VE SAĞLIKTA
DHMİ Erzurum verileri açıklandı
YEREL

DHMİ ERZURUM VERİLERİ AÇIKLANDI
10. Uluslararası öğrenci buluşması Erzurum'da gerçekleşti
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİ
AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, &quot;Erzurum, Erzincan ve Kars olarak 2026 Kış Olimpiyatlarına adayız&quot;
YEREL

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ILICALI, "ERZURUM, ERZİNCAN VE KARS OLARAK 2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAYIZ"
Diş eti hastalıklarına dikkat
YEREL

DİŞ ETİ HASTALIKLARINA DİKKAT
Kişinin tarzına göre burun estetiği
YEREL

KİŞİNİN TARZINA GÖRE BURUN ESTETİĞİ
Mobbing ile Mücadele Derneği, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. ÖMER ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
TRT Geleneksel ''Radyo Günleri'' başlıyor
YEREL

TRT GELENEKSEL ''RADYO GÜNLERİ'' BAŞLIYOR
Kadıoğlu, Güneş Vakfının konuğu oldu
YEREL

KADIOĞLU, GÜNEŞ VAKFININ KONUĞU OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Yurt dışındaki anlaşmalı boşanmalar, Türkiye'de de geçerli olacak
GÜNDEM

YURT DIŞINDAKİ ANLAŞMALI BOŞANMALAR, TÜRKİYE'DE DE GEÇERLİ OLACAK

 1
  • 2 Dev maçta zafer Joshua'nın!
  • 3 Yok böyle kutlama!
  • 4 Yeni Gelin 9. bölüm fragmanı yayınlandı