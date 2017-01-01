GÜNCELLEME - Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralı şahsın ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.