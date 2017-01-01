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Futbol: Spor Toto 3. Lig

29 Nisan 2017 Cumartesi, 23:53
Futbol: Spor Toto 3. Lig


AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta iki hafta önce şampiyonluğunu ilan eden Afjet Afyonspor, son maçında Baysal İnşaat Düzyurtspor'a evinde 1-0 yenildi.

Afyonkarahisar Şehir Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 79. dakikada Sefa Genç atarak, konuk ekibe galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın ardından, şampiyon olarak Spor Toto 2. Lig'e yükselen Afjet Afyonspor için kupa töreni düzenlendi.

Saha içine oluşturulan platforma tek tek çıkan futbolculara, protokol üyeleri tarafından madalya takıldı ve şampiyonluk kupası verildi.

Kupa töreni ardından Afyonkarahisar Belediyesi tarafından havai fişek gösterisi yapıldı. Futbolcular kupa ile stadı gezerek, şampiyonluk turu attı.

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