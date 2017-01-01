Maçın ardından

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Gençlerbirliği ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral ile bazı kişiler arasında sözlü tartışma yaşandığını ve bu konunun adli mercilere intikal ettiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı sonrasında bazı kişilerle yönetim kurulu üyemiz Gökhan Saral arasında sözlü bir tartışma yaşanmıştır. Ancak bazı basın organlarında iddia edildiği şekilde fiziki bir müdahale söz konusu olmamıştır. Yönetim kurulu üyemize yönelik bu sözlü saldırı adli mercilere intikal etmiş olup, konu ayrıca kulübümüz tarafından da incelenmeye alınmıştır."