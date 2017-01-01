30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

30 Nisan 2017 Pazar, 00:35
Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Ağırbaş (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Osmaniye-Gaziantep otoyolu ikinci kilometresindeki Osmaniye gişelerinin bulunduğu mevkide refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçerek durdu.
Kazada, otomobilde bulunan Edip Ağırbaş (47) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Gedik (49) ise hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
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