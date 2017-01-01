30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

30 Nisan 2017 Pazar, 02:29
Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hasan Cevizli'nin kullandığı 22 UP 216 plakalı otomobil, Talatpaşa Asfaltı mevkisinde, aynı yönden giden Necati Atmaca'nın idaresindeki 22 NN 799 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil, ardından refüjü aşarak karşı yönden gelen Tolga Başol yönetimindeki 22 ND 560 plakalı otomobille de çarpıştı.

Kazada sürücü Başol, aynı araçtaki İbrahim Tanju Gülkek ile 22 UP 216 plakalı otomobilin sürücüsü Cevizli ve bu araçta yolculuk eden Çetin Tabakçı yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol araçların çekiciyle kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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