30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük'te sebze ve meyve halinde yangın

30 Nisan 2017 Pazar, 05:04

KARABÜK (AA) - Karabük sebze ve meyve halinde çıkan yangında 5 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Öğlebeli Mahallesi'nde bulunan halde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Karabük ve Safranbolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı" (TOMA) yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 36 dükkandan 5'i kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde durarak olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Olay yerine gelen Karabük Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Cuma Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün harici burası gece geç saatlere kadar açık. Bir tek bugün kapalı. Bu çok manidar. Bir çok dükkan yakılmaya çalışılmış." dedi.

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