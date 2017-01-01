Adana'da cinayet

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ADANA (AA) - Adana'da göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada bıçakla yaralanan İzzet Yalçın, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Yalçın, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yalçın'ın aralarında husumet bulunan iki grubu barıştırmak için olay yerinde bulunduğu ve çıkan kavgada yaralandığı ileri sürüldü.