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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'daki silahlı saldırı

30 Nisan 2017 Pazar, 10:53

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Tutuklama talebiyle Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 10 şüpheli, tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer 16 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

1. OSB'deki Nakliyeciler Sitesi'nin önüne dört gün önce gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan bazıları, çevreye ateş açmış, açılan ateş sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Diyar Ayan, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diyar Ayan, saldırının yapıldığı Nakliyeciler Sitesi yakınında bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiydi.

Silahlı saldırı olayı ile ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 26 kişi gözaltına alınmıştı.

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