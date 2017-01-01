Hudut karakollarına saldırılara tepkiler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK/YPG'nin son dönemlerde hudut karakollarını hedef alan saldırıları, iç savaştan kaçan binlerce sığınmacıya kapılarını açan Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde tepkiye neden oldu.

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan son dönemlerde karakolları hedef alan saldırılarla teröristlerin Türkiye'nin gücünü denemeye çalıştığını söyledi.

Ayhan, Tel Abyad'ın asıl sahiplerinin Araplar ve Türkmenler olduğunu ancak dış güçlerin yoğun çaba ve desteğiyle terör örgütü PYD/PKK'nın bu bölgede bir süredir hakimiyet kurduğunu hatırlattı.

Kısa süre içerisinde ilçenin karşısında başta ABD ve İngiltere olmak üzere aralarında YPG'nin de bulunduğu farklı gruplara ilişkin bayrakların dalgalandığına işaret eden Ayhan, "Karşımızda adeta bir bayraklar kombinasyonu yapıldı. Yüzde 97'si Arap ve Türkmen olan Tel Abyad'ta tehcir politikası uygulanıyor. Bu bayraklar formaliteden başka bir şey değil, bir asılıyor bir indiriliyor." dedi.

- "Bizi denemeye çalışıyorlar"

Türkiye'nin sabrı taşınca vatandaşı ve ordusuyla neler yapabileceğini tüm dünyaya hem 15 Temmuz darbe girişiminde hem de Fırat Kalkanı Harekatı aracılığıyla gösterdiğini vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"DEAŞ'ı da PKK/PYD'si de halen Türkiye'nin halkı ve ordusuyla düşman karşısında nasıl duracağını bilmiyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ABD bayrağıyla sürekli cirit atıyor. Bundan orada yaşayan sürekli irtibat halinde olduğumuz Türkmen, Arap ve Kürtler'in de çok rahatsız olduğunu iyi biliyoruz. Çünkü biz yıllardır o beldelerle can ciğeriz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde atalarımızdan kalma kardeşliğimiz, dostluğumuz akrabalığımız var. Bugün ABD 10 bin kilometre uzaktan gelip bizim daha 100 yıl önce aynı sancak altında yaşadığımız Suriyeli kardeşlerimizin durumunu dizayn etmeye çalışıyor, dünyanın hiç bir yerinde kimse buna Türkiye'nin sessiz kalmasını beklemesin."

- "Kendi menfaatleri peşindeler"

Türkiye'nin akrabalık ve komşuluk ilişkisi uzun yıllara dayanan Suriye'de yaşananlara sessiz kalamayacağını anlatan Ayhan, zalimin zulmü karşısında Türkiye'nin mazlumun yanında olan tavrını sürdüreceğini bildirdi.

Ayhan, Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşın elbet bir gün biteceğine değinerek, Türkiye'nin Suriye'de demografik yapının değişmeden sağlanacak toprak bütünlüğünden yana olduğunu aktardı.

Türkiye'ye yönelik saldırılardan Suriye'de bulunan asıl söz sahibi konumundaki Kürtlerin de rahatsız olduğuna dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Son dönemde hudut karakollarımıza yaptıkları saldırılarla bizi denemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin muz devleti olmadığını görecekler, ordumuzla ve milletimizle gücümüzü göstereceğimiz gün yakındır. Türkiye sınırında eski günlerdeki gibi komşularının hakimiyet kurmasından yanadır. Ne ABD'si ne de Rusya'sı Suriye'de Kürtlerin egemenliğini kurmasından yanadır sadece kendi menfaatlerini rahatlıkla uygulayabilmenin peşindedirler. Karşıda bulunan Kürtler de bu durumdan rahatsızdır."

- "Türkiye saf dışı bırakılmak isteniyor"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da küresel güçlerin Türkiye'ye diz çöktürmek için yoğun çaba gösterdiğine işaret etti.

Yıllardır terör örgütü PKK'nın da bu güçlerin oyunu nedeniyle Türkiye'de eylemler yaptığını vurgulayan Atilla, "ABD'in yoğun desteğiyle Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'ın da Akçakale'nin karşısındaki Telabyad'ın da tek kurşun sıkılmadan tehcir politikasıyla PYD'ye bırakıldı. Suriye sınırında ana amaç Kürt toplumu kullanılarak bir PKK devleti oluşturmaktır." dedi.

Atilla, ABD'nin hem Suriye'de hem de Irak'ta yıllardır terörist gruplara yardım ve destekte bulunduğunu anlatan Atilla, şöyle devam etti:

"ABD dün olduğu gibi bugün de yarında teröristlerin yanında olmaya devam edecektir. Türkiye özellikle FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından teröristlerden de arındırdığı istihbaratı sayesinde çok sağlam bilgi ve kanıtlara ulaşıyor. Türkiye'de şu anda güçlü istihbarat, güçlü liderle buluşmuş ve sağlam politika izleniyor. Normalde ülkeler arasında istihbarat anlaşmaları vardır, Türkiye bu anlaşmalara sadık kalmasına rağmen karşımızdaki Avrupa ve Amerika bu anlaşmaların sadece kendi lehlerine olanı kullanıyor. NATO'da benzer şekilde bir ülkeye yönelik tehdit karşısında üyelerin ortak tepki koymasını öngören maddeye sahip olmasına rağmen söz konusu Türkiye olunca bu madde işletilmiyor. Türkiye'nin adreslerine kadar söylediği dış ülkelerdeki teröristleri ısrarla vermiyor, örneğin Fetullah Gülen, Fahriye Erdal benzeri örnek çok sayıda var."

ABD'nin başını çektiği dış güçlerin emellerine PKK/PYD taşeron örgütünü kullanarak ulaşmaya çalıştığını vurgulayan Menderes Atilla, cahil olan bazı işbirlikçi kendini Kürt sayanların da ABD'nin ekmeğine yağ sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin ortak düşmanlarının tek hayal etrafında üşüştüğünü gözlemlediklerine işaret eden Atilla, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ortak düşmanlarının tek hayali Suriye'nin kuzeyinde bizim olmadığımız bir koridor oluşturmaktır. Bu koridor, ABD'ye, Rusya'ya, İsrail'e ve Avrupa'ya ortak katkı sağlayacaktır. Asıl hedef Irak petrolüne Türkiye'nin saf dışı edilerek ulaşılmasıdır. İkinci hedef ise Türkiye'nin güneyinde oluşturulan terör örgütleriyle mücadele ederken zayıflayarak ekonomik anlamda güç kaybetmesine neden olmaktır. Türkiye'nin terör örgütleriyle oyalanarak gelişmesinin ve büyümesinin önüne geçilmek isteniyor ama başaramayacaklar."