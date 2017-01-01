Telef olan gebe kedinin 1 yavrusu kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrikli bisikletle ezilerek telef olan gebe kedinin ameliyatla alınan 5 yavrusundan 1'i yaşadı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi kordon boyunda elektrikli bisikletle gezen 3 genç, uyuyan kediyi ezdi. Can çekişen kedinin karnında yavruların hareket ettiğini fark eden vatandaşlar, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Hayvan Bakım Merkezi Müdürü Emre Kangal, telef olan kediyi Değirmenbaşı mevkisindeki merkeze götürdü.

Karnındaki yavruların kurtarılması için merkezde görevli veterinerler Hüseyin Canğara, Nasuh Meltem ile Kangal tarafından ameliyata alınan kedinin karnındaki 4 yavru ölü olarak doğdu. 1 yavru ise hayatta kaldı. Yavru kedi yeni doğum yapan başka bir kedinin altına bırakıldı.

Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Müdürü Emre Kangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin rahminden 5 yavru çıkardıklarını, kalp masajı ve suni solunum yaparak yavruları yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan müdahalelere rağmen yavrulardan sadece 1'inin hayatta kaldığını anlatan Kangal, "Yavruyu yeni doğum yapmış başka bir kedinin altına bıraktık. Sürekli takip ederek yaşatmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.