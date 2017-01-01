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Hatay'da yetim çocuklara kıyafet yardımı

30 Nisan 2017 Pazar, 11:39

HATAY (AA) - Hatay İnsani Yardım Derneği (İHH) Dörtyol Temsilciliği tarafından "Yetim Gülerse Dünya Güler" programı kapsamında Türk ve Suriyeli 80 yetim çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.

Program kapsamında düzenlenen etkinlik çerçevesinde 80 Türk ve Suriyeli yetim çocuk, ilk olarak Atatürk Parkı'ndaki oyuncaklarda gönüllerince eğlendi.

Daha sonra bir alışveriş merkezinden istedikleri giysi ve ayakkabıları alan çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Derneğin Dörtyol Temsilcisi Mustafa Sait Alp, yaptığı açıklamada, ilçedeki Türk ve Suriyeli yetim çocukları bir nebze olsun mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok noktasında yetimlerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Alp, "Yetim çocuklarımızın ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşıladık. Yardım çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

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