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Bülent Uygun, inancını kaybetmiyor

30 Nisan 2017 Pazar, 12:03


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kalan maçlardan ihtiyaçları olan puanları çıkaracaklarına inandığını söyledi.

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor maçına galibiyet parolasıyla çıktıklarını ancak 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Takımından genel anlamıyla memnun olduğunu belirten Uygun, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekibin tüm gücü ve karakteriyle mücadele verdiğini kaydetti.

Karabük temsilcisiyle yapılan maçın ardından herkesin üzüldüğünü anlatan Bülent Uygun, "Kazansak güzel olacaktı ama bu bizim için yolun sonu değil. Önümüzde 5 maç var. Bunlardan bazıları da ligin alt sıralarındaki takımlarla. O yüzden kalan maçlardan ihtiyacımız olan puanları çıkaracağımıza olan inancımı koruyorum. Hep birlikte el ele vererek bu takımı kümede bırakacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.


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