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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu

30 Nisan 2017 Pazar, 12:09

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda bankaların müşterilerine sunduğu ek limit hesaplarından 9 milyon lira çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Elebaşı olduğu ileri sürülen S.B.K. ve örgüt yöneticileri oldukları iddia edilen V.E, M.A, O.Ö, T.H. ve Y.Y'nin, 3 milyon lira limiti bulunan kredi kartıyla bir milyon liraya 5 lüks otomobil ve 2 milyon liraya da altın aldıkları belirlendi.

Polis, Ankara ve Van'daki iki banka görevlisiyle irtibatlı olduğu tespit edilen S.B.K'nin, bankaların sistem açığını bularak ATM aracılığıyla müşterilerin vadesiz hesaplar için ayırdığı ek hesap limitlerinden para çektiğini, bu paraları kredi kartlarına aktardığını, kurulan paravan şirketler adına aldıkları POS cihazları üzerinden alışveriş yapıldığını ve bu yöntemle 9 milyon lira dolandırıldığını belirlemişti.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda aralarında 2 banka görevlisi, örgüt elebaşı ve 5 örgüt yöneticisinin bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, POS cihazı ve sahte kimlikler ele geçirilmişti.

Ayrıca, 2 banka görevlisinin paraları başka şüphelilere aktararak Dubai'ye kaçmaya çalıştığını belirleyen polis, ATM'ler aracılığıyla vatandaşlardan dolandırıldığı tespit edilen 9 milyon liranın 6 milyon lirasına bloke koydurarak paranın dolandırıcıların eline geçmesini önlemişti.

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