İHH'dan Suriye'ye sağlık desteği

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HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin farklı bölgelerinde bir ay içerisinde hava saldırısıyla kullanılamaz hale gelen hastanelerin yerine kurulan geçici sahra hastanelerine sağlık malzemeleri gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda, barınma ve ısınmanın yanı sıra sağlık yardımlarıyla Suriyeli mazlum halkın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısının ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatan Tosun, "Kimyasal saldırının ardından farklı bölgelerde sivillerin tedavi olması amacıyla hizmet veren 7 hastane hava saldırısıyla ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi." dedi.

İHH olarak acil eylem planı içerisinde çalışma başlattıklarını bildiren Tosun, "Suriyeli sivillerin tedavilerinin aksamadan devam etmesi amacıyla başlatılan acil eylem planı içinde vurulan hastaneler bölgesine geçici sahra hastaneleri kuruldu. Buradaki yaralılar için gaz maskesi, oksijen tüpü, yatak ve tıbbı malzemeler gönderdik. Yeni sağlık yardımlarımız Reyhanlı'da lojistik merkezinde hazırlanıyor. Sağlık yardımlarımızla insanların hayata tutunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. " diye konuştu.

Tosun, sahra hastanelerinde 2 bin hastanın tedavisinin yapılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.







