30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GÜMÜŞHANE HABERLERİ
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Gümüşhane'de otomobil Harşit Çayı'na düştü

30 Nisan 2017 Pazar, 12:55
Gümüşhane'de otomobil Harşit Çayı'na düştü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen otomobilinde mahsur 3 kişi kurtarıldı.

Kahramanmaraş'tan Trabzon'a giden Muharrem Gemici (21) idaresindeki 61 DC 632 plakalı otomobil, Torul Harmancık Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak Harşit Çayı'na düştü.

Kazanın ardından kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkararak yardım bekleyen sürücü Gemici ile yanında bulunan Ali ve Adem Yılmaz, olay yerine çağrılan Gümüşhane Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerince vinç yardımıyla otomobilden alındı.

112 Acil servis ekiplerince ilk kontrolleri yapılan kazazedeler, sağlık kontrolü için Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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