Kürek: Bahar Kupası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca i̇lçesi̇nde düzenlenen Bahar Kupası kürek yarışları sona erdi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışların üçüncü ve son gününde takımlar, Bahar Kupası'nda mücadele etti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Sinop Gençlik ve Spor, İznikspor, Sinop Karadeniz Yelken, Altınboynuz, Türk Balıkadamlar, Hereke Nuh Çimento Kürek, Fethiye Belediyespor, Şişecam Çayırova, Adana Gençlik ve Spor, Sakarya Gençlik Merkezi ile Rize Gençlik ve Spor takımlarının mücadele ettiği yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:

Deniz küreği 19 yaş altı kızlar: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. İznikspor, 3. Sinop Karadeniz Yelken

Deniz küreği 19 yaş altı erkekler: 1. Beşiktaş, 2. İznikspor, 3. Türk Balıkadamlar

Küçük kızlar: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fethiye Belediyespor

Küçük erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

Yıldız kızlar: 1. Sakarya Gençlik Merkezi, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Yıldız erkekler: 1. Fenerbahçe, 2.Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Genç kızlar: 1. Galatasaray, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Adana Gençlik ve Spor

Genç erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Türk Balıkadamlar

Müsabakalarda dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerini, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven verdi.