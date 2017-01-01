30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kürek: Bahar Kupası

30 Nisan 2017 Pazar, 12:57
Kürek: Bahar Kupası


SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca i̇lçesi̇nde düzenlenen Bahar Kupası kürek yarışları sona erdi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışların üçüncü ve son gününde takımlar, Bahar Kupası'nda mücadele etti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Sinop Gençlik ve Spor, İznikspor, Sinop Karadeniz Yelken, Altınboynuz, Türk Balıkadamlar, Hereke Nuh Çimento Kürek, Fethiye Belediyespor, Şişecam Çayırova, Adana Gençlik ve Spor, Sakarya Gençlik Merkezi ile Rize Gençlik ve Spor takımlarının mücadele ettiği yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:

Deniz küreği 19 yaş altı kızlar: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. İznikspor, 3. Sinop Karadeniz Yelken

Deniz küreği 19 yaş altı erkekler: 1. Beşiktaş, 2. İznikspor, 3. Türk Balıkadamlar

Küçük kızlar: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fethiye Belediyespor

Küçük erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

Yıldız kızlar: 1. Sakarya Gençlik Merkezi, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Yıldız erkekler: 1. Fenerbahçe, 2.Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Genç kızlar: 1. Galatasaray, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Adana Gençlik ve Spor

Genç erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Türk Balıkadamlar

Müsabakalarda dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerini, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven verdi.

İLGİLİ HABERLER
Sakarya'daki silahlı saldırı
YEREL

SAKARYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Sakarya'daki silahlı saldırı
YEREL

SAKARYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
10. Uluslararası Öğrenci Buluşması
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cesedi bulundu
YEREL

SAKARYA NEHRİ'NE DÜŞEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Bolu'daki trafik kazası
YEREL

BOLU'DAKİ TRAFİK KAZASI
Yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL

YANAN OTOMOBİL İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli "Yavuz" geliyor!
  • 4 O an kare kare görüntülendi!