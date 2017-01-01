Torununu ve gelinini yangından kurtardı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde çıkan yangından torunu ve gelinini, babaanne kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmaniye Mahallesindeki apartmanın birinci katındaki Gökhan Demirdöver'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören komşular, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın sonucunda yangını söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan Gökhan Demirdöver'in annesi Maynur Demirdöver, gelini ve torunu ile birlikte evden çıktığını belirterek, "Dumanların sardığı evden torunumu alarak zor çıktım. Evde uyuyorduk. Uyandığımda ev duman içinde kalmıştı. Yan odadaki gelinime bağırarak seslendim. 'Ev yanıyor dışarı kaçın.' dedim. Torunumu da alarak dışarı dumanlardan zor çıktık. Çıkarken televizyon yanıyordu. Daha yeni almıştık televizyonu." dedi.

Evleri yandığı için sinir krizi geçiren aileye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.