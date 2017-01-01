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Arıcılar bahar mesaisinde

30 Nisan 2017 Pazar, 13:32

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uzun geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla yeni sezona hazırlanan arıcılar hazırlıklarına başladı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Karakurt köyünde karların erimesiyle sıcaklık artınca arıcılar, kışlattıkları arılarını bakım için açık havaya çıkardı.

Ardından kovanlarının bakımlarını yapmaya başlayan arıcılar, havaların yeterince ısınması sonrası yeni sezonda arılarını bal üretimi için yaylalara götürecek.

Arıcılık yapan Kürşat Gültekin, AA muhabirine, kış mevsimi öncesinde kovanları kapalı mekanlara koyarak arıların yaklaşık 5 ay süreyle bal üretmeden içeride kaldıklarını söyledi.

Arıların ve kovanların bakımlarını bu dönemde yapmak zorunda olduklarını belirten Gültekin, "Bu sene kış ağır geçtiği için üç dört kovanda arılarımız telef oldu. Şimdi eskiyen kovanlarımızı yenilerken tüm kovanlarda dezenfekte çalışmaları da yapıyoruz. Bazı kovanlardaki eksik çerçeveleri bu dönemde tamamlıyoruz. Arılara da çiçekler açıncaya, tabiat canlanana kadar şerbet veriyoruz. Bu dönemlerde hastalıklara karşı ilaçlama da yapıyoruz." dedi.

Arıcılıkla uğraşan Hikmet Yılmaz da her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişiyle arıların bakımını, kovanların temizliğini yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kovanlardaki esmerleşmiş küflü mumları değiştirip yerine yeni petekleri takıyoruz. İşçi arı sayısını, petek, bal, yavru gözlerini kontrol ederek ana arıyı mutlaka bulup kontrol ediyoruz. Bakımın ardından arılarımızın daha iyi yumurtlamasını sağlamak için şeker şurubu ve kek beslemesi yapıyoruz. Bu zahmetli bir işlem. Ancak bunu yapmak zorundayız. Aksi taktirde verilen emeklerin hepsi boşa gider." diye konuştu.



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