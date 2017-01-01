"Sporcumuz Recep Kara ile gurur duyuyoruz"

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ORDU (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinin fethinin 685'inci yıl dönümü dolayısıyla Gazi Orhan Bey'i Anma ve Orhangazi'nin Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen ''yağlı güreş'' etkinliğinde başpehlivan olan Recep Kara'nın başarısı Ordu'da sevinçle karşılandı.

Orhangazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, 10 kategoride 600 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan başpehlivanlık müsabakasında rakibi Ekrem Yavuz'la güreşen Ordu Büyükşehir Belediyesinin sporcusu Recep Kara başpehlivan olarak, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından çıktığı ilk müsabakada başarıya ulaştı.

Kara, Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak ilk defa çıktığı bir müsabakadan başpehlivan unvanıyla döndü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı görevine getirdikleri sporcuları Recep Kara ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Sporcumuz aramıza katıldıktan sonra çıktığı ilk müsabakada başpehlivanlığa ulaştı. Kendisini tebrik ediyoruz." dedi.

Bundan sonraki müsabakalarda da Kara'ya başarılar dileyen Yılmaz, "Sporcumuz daha önce elde ettiği derecelerle sırtının kolay kolay yere gelmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Biz kendisine bundan sonraki maçlarda da sonuna kadar güveniyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sporcumuzun her zaman yanındayız." diye konuştu.

Başpehlivan Kara ise Bursa'da yapılan güreşlere 600 güreşçinin katıldığını belirterek, "Katılan tüm güreşçiler kilolarında derece yapmış kişilerdir. Böylesine önemli bir etkinlikten başpehlivan olarak döndüğüm için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın kendisine çok destek verdiğini kaydederek, bu desteği boşa çıkartmamak adına elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.



