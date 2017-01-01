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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'deki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi uzatıldı

30 Nisan 2017 Pazar, 14:13

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkez ve 7 ilçede 23 alandaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları saldırıların kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz yönde etkilediği belirtilerek asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan'ın Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere'nun Horivanik ve Tahkim, Kırköy ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı'nın Çomak Deresi, Karlıova'nın Karacehennem Ormanları ile Yedisu'nun Akımlı Yaylasında 15-30 Nisan'da ilan edilen özel güvenlik bölgesi süresinin 15 Mayıs'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

"Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilen alanlara vatandaşların girmesinin yasaklandığı ifade edildi.

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