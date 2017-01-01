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Marmaris'te "Freeathlon Fun-Race" yarışı

30 Nisan 2017 Pazar, 14:23
Marmaris'te "Freeathlon Fun-Race" yarışı


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, organizasyon şirketi Uzunetap tarafından, Marmaris Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile "Freeathlon Fun-Race (Yüz, Pedalla, Koş, Eğlen)" yarışı düzenlendi.

Sporcular, 0,5 kilometre yüzme, 15 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu parkurları​n​ı içeren etkinlikte, bireysel ve takımlardan oluşan kategorilerde yarıştılar. Aynı zamanda "Fun-Race Kids" macera yarışı ile çocuklar da kendileri için özel hazırlanan parkurda mücadele etti.

Yarışlara 42 bireysel, bayrak yarışlarına 11 takımda 33 sporcu katıldı. Fun-Race Kids'de de 34 çocuk yarıştı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, özel triatlon yarışları yaparak gelecek sezona hazırlık yapıldığını söyledi. Çelik, "Güzel bir organizasyon oldu. Marmaris triatlon için özel bir bölge. Bu doğa harikası yerde bu sporu yapmak çok güzel. 2018'de daha büyük bir yarış yapacağız." dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da Marmaris adına yakışan etkinlikleri durmadan yapmaya devam ettiklerini dile getirdi. Yarışları geleneksel hale getireceklerini belirten Acar, "Farklı meslek grubundan insanların bu yarışlara katılması kentimizin dinamik ve canlı bir hale geldiğinin göstergesi. Bisiklet yolunu hayata geçirmemiz, bisiklet ve bisiklet sporuna ilgiyi de arttırdı. Marmaris'i yaşayan bir kent haline getireceğiz." diye konuştu.

Yarışları birinci tamamlayan Esra Nur Gökçek ise milli takım yarışına hazırlık niteliğinde antrenman olsun diye geldiği yarıştan inanılmaz zevk aldığını, yarıştığı en güzel organizasyon ve parkur olduğunu kaydetti.

Freeathlon Fun-Race yarışlarında, kadınlarda, Esra Nur Gökçek, 00.57.00 derecesiyle birinci, Tuğba Yazıcıoğlu Ergin, 01.08.31 derecesiyle ikinci, Alicja Anna Weyer, 01.14.00 derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde, Uğur Akşehir, 01.03.52, derecesiyle birinciliği, Berk Yanar 01.04.08 derecesiyle ikinciliği, Şükrü Tarım da 01.04.35 derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Takımlar da ise Velomaris-1, 00.58.14 derecesiyle birinci, Velomaris-2, 01.06.55 derecesiyle ikinci, Dream Boys Of Marmaris ise 01.10.21 derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

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