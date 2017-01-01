Bodrum'da "Global Run" organizasyonu

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MUĞLA (AA) - Global Yatırım Holding tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "Global Run" etkinliğinin dördüncüsü gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Cruise Port'un ev sahipliğinde yapılan etkinliğe farklı illerden 747 sporcu katıldı. Özel sporcular ve çocuk koşusu da yapılan organizasyonda, bebek arabasındaki çocukları ile koşuya katılan çiftler de oldu. Koşuya katılan görme engellilere yakınları eşlik etti.

Koşuda 5 kilometre genel sıralamada erkeklerde Yahya Tedbirli, kadınlarda Burcu Büyükbezgin birinci oldu. Yaş kategorilerine göre de ödüllerin verildiği 10 kilometre koşusunda genel sıralamada ise erkeklerde Nuri Kömür, kadınlarda Zekiye Çelik birinci oldu.

Elde edilen gelirin Tohum Otizm Vakfı ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneğine bağışlanacağı bildirilen etkinlik, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın da katıldığı ödül törenle sona erdi. Bodrum Kaymakamı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin ilçenin sosyal ve sportif hayatına renk kattığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Koşuya katılan 12 engelli sporcu da sahneye çağrılarak ödülleri verildi.

Bu arada Milas ilçesinden koşuya katılan Olcay Peker, Buket Altıkulaç'a ödül töreni sırasında evlilik teklifinde bulundu ve "evet" yanıtını aldı.

