Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı

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MUŞ (AA) - Muşlu iki aile arasında geçen yıl çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesiyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

Muşlu Sucu ve Kılıçarslan aileleri arasında geçen yıl İstanbul'da çıkan kavgada Adnan (38) ile Savaş Kılıçaslan'ın (35) öldürülmesinin ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi amacıyla kanaat önderleri girişimde bulundu.

Siirtli kanaat önderi Şeyh Muhittin Aydın ve bazı aşiret liderlerinin devreye girmesiyle aileler barıştırıldı.

Husumetin sona ermesi sebebiyle Muş il merkezindeki bir düğün salonunda tören düzenlendi.

Muş Valisi Seddar Yavuz ile kanaat önderlerinin de yer aldığı törende bir araya gelen aileler, okunan duaların ardından Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek yemin etti.

Vali Yavuz, bir milletin içine tefrika düşmediği sürece düşmanın başarılı olamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizlerin safları sıklaştırmaya, birbirimizi daha çok sevmeye, hoşgörülü olmaya, affetmeye ihtiyacımız var. Barış ve huzur içinde yaşama, bir ve beraber olmak bizleri birçok tehlikeden korur. Bu barışın sağlanmasında emeği geçen başta aşiret liderlerimiz ve kanaat önderlerimiz olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kanaat önderi Muhittin Aydın da barışın en güzel iyilik olduğunu ifade ederek, iyiliğin, kişinin samimiyetini, ihlasını, takva ve amellerinin mükafatını katbekat arttıracağını belirtti.

"Bizler, Allah'ın ilmine sımsıkı sarılıp bütünleşirsek, dünyayı insana zindan, yaşanmaz hale getirmek için değil huzur ve güven içinde yaşayacak bir yer bulabiliriz." ifadelerini kullanan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her kesimde yanlış yapanlar, hatalı davrananlar ve hatta çok cahilce davranan, birbirlerine olan sevgi ve saygıyı istismar edenler olabilir. Ancak sevgi, barış ve selamın dini olan İslam, bu durumlarda olan emir ve yasakları bizim nasıl hareket etmemiz gerektiğini açık şekilde ortaya koymuştur. Öyleyse dinimize esas olan fitne, fesat, bozgunculuk değil, barış, sevgi, saygı ve samimiyettir."

Yemek ikramı ile son bulan törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Kılıçaslan ve Sucu aile fertleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.