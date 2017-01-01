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ODTÜ Sualtı Topluluğu üyeleri engellilerle daldı

30 Nisan 2017 Pazar, 15:31
ODTÜ Sualtı Topluluğu üyeleri engellilerle daldı

MUĞLA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu (ODTÜ-SAT) üyeleri ve engelliler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde daldı.

Engelsiz ODTÜ Mavi ile Buluşuyor etkinliği kapsamında 35 kişilik ODTÜ-SAT ekibi, 4 engelli ile 3 gün süren dalış kampı düzenledi.

Projenin yürütücülerinden Orhan Timucin gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek ODTÜ-SAT olarak en anlamı projelerinden birini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Timucin, projeyle toplumdaki "engelli olmak" algısını yıkarak herkes için fırsat eşitliği sağlamak ve dalışın engel tanımadığını göstermek istediklerini anlattı.

Engellileri maviyle buluşturarak su altının farklı dünyasıyla tanıştırmak istediklerini ifade eden Timucin, şöyle konuştu:

"Bu projeyle kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek amacındayız. ODTÜ-SAT olarak yıllardır birçok konuda farkındalık yaratmaya dönük projeler gerçekleştirdik. 'Engelsiz ODTÜ Mavi ile Buluşuyor' projesiyle farklı kişileri ortak bir noktada buluşturmak istedik. İki grubun ortak noktası Marmaris'in mavisi oldu. Engellerin mutluluğu gözlerindeki pırıltı doğru yolda olduğumuzu gösterdi."

Timucin, toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının konunun üzerine daha çok eğilmesi gerektiğini ve daha çok insana, engelli insanların da neler yapabileceğini göstermek için "işaret dili ile tanıtım video" çekimini de Marmaris'te gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dünya engelliler serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak ise 8 yıldır engelsiz deniz projesini koordine ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar 100'e yakın engelliyi deniz altı ile buluşturduklarını belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Engelsiz bir yaşam engelsiz ortamlarla başlıyor. Maalesef ki kara koşullarında engellenen yollar, engelli kaldırımlar, engelli ulaşım araçları var. Mavinin içinde böyle bir engel yok. Dalış yaptığımız engelli arkadaşımızla suyun altında aynı hareketi yapabiliyoruz. Eğitimden çıkan arkadaşlarımız daha iyi motive oluyor, işlerine daha sıkı sarılıyorlar."

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