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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Okullararası Karate Şampiyonası sona erdi.

Osman Sayın Spor Salonu'nda 3 gün boyunca devam eden şampiyonaya 46 ilden 591 sporcu katıldı.

Gençlerin, kata ve kumite branşlarında yarıştığı şampiyona sonunda dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları verildi.

Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta karatenin yanı sıra diğer spor branşlarında da çok büyük bir gelişme yaşandığını ve farkındalık oluşmaya başladığını ifade eden Kabakcı, "Sporcu ve antrenör sayılarımız arttı. İnşallah bunu daha da teşvik edeceğiz." dedi.