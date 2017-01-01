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ERZURUM (AA) - Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, acil servislerin Türkiye'nin birleştirici gücü olduğunu belirtti.

Erzurum'da, Kamu Hastaneleri ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü öncülüğünde ilk defa düzenlenen "Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Bilimsel Programı" sempozyumu başladı.

Palandöken Dağı'nda bir otelde gerçekleştirilen sempozyumda konuşma yapan Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Cander, Erzurum'un sağlıkçılar açısından önem taşıdığını ifade ederek, "15 yıllık sağlık reformunun dünyaya örnek olan değişiminin öncüsü Erzurum'dur." diye konuştu.

Meslek hayatında önem verdiği değerlerden birinin "acil" olduğunu anlatan Cander, şöyle devam etti:

"Hep asistanlarıma şunu söylerdim, 'Acilde başlarken başarılı olmanın tek bir şartı var o da acili sevmektir çünkü ancak severseniz gülün dikenine katlanırsınız.' Ama yıllar geçince bunun boş birşey olduğunu anladım. Bu sevmekle falan olacak birşey değil. Acil ancak bir kara sevda olursa başarılır, sevmekle falan olmaz. Ancak aşık olacaksınız. Böyle zor bir şey acil. Onun için acil servis hizmetlerinin çok iyileştirilmesi gerekiyor."

Herkesin bir gün acil servise gelebileceğine işaret eden Cander, "Tıp fakültesi hastanesine gittiğinizde iki levha görürsünüz. Biri tıp fakültesi hastanesi, diğeri acil levhası. Orada cildiye veya başka bir branşın yazısını göremezsiniz. Bunun gibi acilde farklı başka özellikler vardır. Acil, Türkiye'nin birleştirici gücüdür." şeklinde konuştu.

- "Hastanelerin vitrini acil servislerdir"

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan da Erzurum'da böyle bir organizasyonun yapılıyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Acil tıpa ayrı bir destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Çünkü hastanelerin vitrinleri, hastanelerin halka açık en önemli yüzleri ve en dar, zor zamandaki açık yüzleri acil servislerdir. Acillerin iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi, vitrin olarak takdim edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır da şehrin iki önemli hastanesinin acil tıp anabilim dallarının hocaları olarak bir araya gelip yeni akademisyenlerin, acil tıp uzmanlığına yeni adım atmış kişilerin önünü açmak amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade etti.

Programa, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Enbiya Aksakal ile doktorlar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara plaket ve örme halı takdim edildi.

Sempozyum, uzmanların yarın yapacağı sunumlar ile sona erecek.