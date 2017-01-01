Antalya'da ev yangını

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde çöp toplayarak geçimini sağlayan Şerife Güzel (65) ve Durmuş Ali Güzel (72) çiftinin müstakil evinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Fabrikalar Mahallesi, 3049 Sokak'ta bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftin torunu Muhammet Güzel, kanser hastası 72 yaşındaki dedesi Durmuş Ali Güzel, büyükannesi Şerife Güzel'i ve 3 kardeşini uyararak evden çıktı. Çevredekilerin ve ev sahibinin yangını ekiplere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

Evin içinde ve dışında atık çöplerin bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. Ayrıca itfaiye ekipleri evin içinden bir mutfak tüpünü dışarıya çıkardı. Yangından dolayı çevredeki bazı binalarda da ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibi Şerife Güzel, yangının nasıl çıktığını bilmediğini, fakat evinin arkasında oynayan çocukları uzaklaştırdıktan sonra namaz kılacağı sırada torunun kendisine haber vermesi ile yangını fark ettiğini söyledi.

Çöp toplayarak geçimlerinin sağladıklarını söyleyen Şerife Güzel, "Daha önce de evim yanmıştı, şimdi gitti evim, ne yapacağım ben bilmiyorum. Haram da karıştırmadım ben malıma. Oğlumun 4 çocuğu var, onlara bakıyordum, şimdi ne yaparım, nereye giderim?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Kanser hastası Durmuş Ali Güzel ise evlerinin arkasında çocukların oynadığını, yangını onların çıkarmış olabileceğini ileri sürdü.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken, polis ekipleri soruşturma başlattı.



