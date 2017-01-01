Kardemir Karabükspor kazanmak istiyor

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Sahamızdaki başarı grafiğimizi Osmanlıspor'u da yenerek sürdürmek istiyoruz." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 30. haftasında sahalarında Osmanlıspor'u ağırlayacaklarını belirterek, bu maçın kendileri için çok önem arz ettiğini söyledi.

Rakiplerinin kaliteli bir ekip olduğunu ifaden eden Tankut, "Ligin bitimine 5 hafta kaldı. Ligin sonunda artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor. İç sahada iyi oynuyor ve kazanıyoruz. Sahamızdaki başarı grafiğimizi Osmanlıspor'u da yenerek sürdürmek istiyoruz. Buna göre hazırlanıp kazanmak için sahaya çıkacağız. En büyük gücümüz taraftarımız olacak." diye konuştu.