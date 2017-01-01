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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'daki terör operasyonu

30 Nisan 2017 Pazar, 16:28

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valiliğinden, 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak istihbarat çalışması sonucu Adıyaman JÖH Tabur Komutanlığı, jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla dün sabah saatlerinde Çamyurdu ve Yazıbaşı köyleri kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi.

İnsansız hava aracıyla 8 teröristin bölgede olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerince terörist gruba "Teslim ol" çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Örgüt mensuplarının çağrıya ateşle karşılık vermesi sonucu silahlı İHA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla hava desteği sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Operasyon neticesinde belirlenen hedeflerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir. Yakın hava desteğinin bitimine müteakip, operasyon bölgesinde önceden tertiplenen birlikler tarafından başlatılan arazi arama ve tarama çalışmaları halen devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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