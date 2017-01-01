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Minikler ve Yıldızlar Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası

30 Nisan 2017 Pazar, 16:59
Minikler ve Yıldızlar Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası


GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Enes Kaygın kazandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Masal Parkı'nda oluşturulan er meydanında Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Kırgızistan'dan gelen yaklaşık 250 sporcu, kendi kategorilerinde toplam 11 sıklette mücadele etti.

Vatandaşların da heyecanla izlediği şampiyonada yıldızlar 85 kilo finalinde rakibi Mehmet Orhan'ı yenen Enes Kaygın başpehlivan oldu. Miniklerde ise rakibi Ahmet Temiz'i yenen Mehmet Can Kıran birinci oldu.

Müsabakalar sonunda Kırgızistan'dan gelen güreşçiler mini bir dans gösterisi sundu.

Dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.






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