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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Klasik otomobil tutkunları kan bağışında buluştu

30 Nisan 2017 Pazar, 17:07

MUĞLA (AA) - Muğla'da, klasik otomobil severler ile motosiklet tutkunları, Türk Kızılayına kan bağışında bulunmak için bir araya geldi.

Turkish Classics Car ve Turkish Classic Car Murat 124 Kulübü üyelerinin katılımıyla Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Bodrum, Milas ve Didim'den gelenler, Türk Kızılay Derneği Marmaris Birgül Gökmen Kan Merkezinde kan bağışında bulundu. Etkinliğe dışarıdan katılanlar da klasik otomobillerle fotoğraf çektirdi.

Turkish Classic Car Murat 124 Kulübü kurucusu İbrahim Çelik, kış aylarında kan stoklarında azalma yaşandığını öğrendiklerini ve bunun için de kan bağışı etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Benzer sosyal sorumluluk çalışmalarını devam ettireceklerini vurgulayan Çelik, "Bu etkinliği duyurduğumuzda büyük ilgi oldu. Bodrum'dan, Muğla'dan ve Didim'den otomobil ve motosiklet tutkunları hemen destek vereceklerini bildirdi. Bugün de kalabalık bir katılımla kan bağışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayı Derneği Milas ve Bodrum Şubesi Başkanı Mustafa Gezginci de kampanyaya büyük destek olduğunu ifade etti.

Gezginci, "Klasik oto gönüllüleri de bu taleplerini bize ilettiğinde mutlu olduk. İlgi gerçekten son derece yoğun." dedi.

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