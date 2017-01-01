Klasik otomobil tutkunları kan bağışında buluştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'da, klasik otomobil severler ile motosiklet tutkunları, Türk Kızılayına kan bağışında bulunmak için bir araya geldi.

Turkish Classics Car ve Turkish Classic Car Murat 124 Kulübü üyelerinin katılımıyla Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Bodrum, Milas ve Didim'den gelenler, Türk Kızılay Derneği Marmaris Birgül Gökmen Kan Merkezinde kan bağışında bulundu. Etkinliğe dışarıdan katılanlar da klasik otomobillerle fotoğraf çektirdi.

Turkish Classic Car Murat 124 Kulübü kurucusu İbrahim Çelik, kış aylarında kan stoklarında azalma yaşandığını öğrendiklerini ve bunun için de kan bağışı etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Benzer sosyal sorumluluk çalışmalarını devam ettireceklerini vurgulayan Çelik, "Bu etkinliği duyurduğumuzda büyük ilgi oldu. Bodrum'dan, Muğla'dan ve Didim'den otomobil ve motosiklet tutkunları hemen destek vereceklerini bildirdi. Bugün de kalabalık bir katılımla kan bağışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayı Derneği Milas ve Bodrum Şubesi Başkanı Mustafa Gezginci de kampanyaya büyük destek olduğunu ifade etti.

Gezginci, "Klasik oto gönüllüleri de bu taleplerini bize ilettiğinde mutlu olduk. İlgi gerçekten son derece yoğun." dedi.