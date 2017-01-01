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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de terörle mücadele

30 Nisan 2017 Pazar, 17:11
Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah, gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın finansal kaynaklarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Nisan 2017 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Alan köyünde gerçekleştirilen operasyonda 388 av tüfeği, 72 kurusıkı tabanca, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 ton gümrük kaçağı mazot ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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