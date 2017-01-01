KADEM'den Suriyeli sığınmacılara ziyaret

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz, tüm dünyanın Türkiye'de yaşayan 3,5 milyon mülteciye yönelik yapılan yatırımları görmesi ve bu anlamda Türkiye'nin üzerindeki yükün ne kadar büyük olduğunu idrak etmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik ekonomik ve sosyal uyum projesi kapsamında Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezini ziyaret etti. Heyeti, kamp girişinde Başbakanlık Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Halis Bilden karşıladı.

Barınma merkezinde incelemelerde bulunan heyet, sığınmacılardan Muzhir Sellum'un yaşadığı konteyneri ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Kamptaki spor tesislerini de gezen heyet, yerleşkedeki Türk Kızılayı Çocuk Dost Alanı ile Suriyeliler için oluşturulan el becerileri kurslarını ziyaret ederek, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin sahadaki uygulamasını gözlemlemek adına Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşayan mültecilerin barınmadan ziyade sosyal, siyasi ve ekonomik hayata uyum sağlamaları için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kamp içerisinde ve dışında yaşayan geçici misafir statüsündeki tüm sığınmacı kadınlara ekonomik anlamda dokunmak, entegre olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Kadınlar çok büyük bir travmadan çıkarak buraya geliyorlar. Belki de çocukları, eşini orada bırakıyorlar. Burada hayata tutunmalarını kolaylaştırmak için onların, hayatlarına dokunmamız gerekiyor. AFAD burada çok ciddi işler başarmış. Tüm dünyanın Türkiye’de yaşayan 3,5 milyon mülteciye yönelik yapılan yatırımları görmesi ve bu anlamda Türkiye'nin üzerindeki yükün ne kadar büyük olduğunu idrak etmesi gerekiyor."

Türkiye'ye sığınan mültecilerin genel anlamda eğitim düzeyinin düşük ve ekonomik bakımdan kötü durumda olduğu algısının aslında doğru olmadığını aktaran Yılmaz, yapılan saha araştırmalarında Türkiye'deki sığınmacı kadınların düşünülenin aksine büyük çoğunluğunun nitelikli, eğitimli ve meslek sahibi kadınlardan oluştuğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

AFAD Başkanı Bilden de amaçlarının kamplarda barınan sığınmacıların boşa geçirecekleri zamanı değerlendirmek ve bu süreçte meslek edinmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.