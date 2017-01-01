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Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası

30 Nisan 2017 Pazar, 17:36
Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası


SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası final karşılaşmalarıyla sona erdi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda 26 Nisan'da başlayan şampiyonaya 90 üniversiteden binden fazla sporcu katıldı.

Şampiyona, bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Cumhuriyet Üniversitesi olarak iyi bir ev sahipliği yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da güreşte olduğu gibi diğer spor dallarında da güzel faaliyetler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Ardından dereceye giren sporculara ve üniversitelere madalyaları verildi.

Şampiyonada, 57 kiloda Ali Gürsoy (Ömer Halisdemir Üniversitesi), 61 kiloda Sedat Özdemir (Bartın Üniversitesi), 65 kiloda Veli Yantır (Bartın Üniversitesi), 70 kiloda Enes Uslu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), 74 kiloda Lütfü Küçükyıldırım (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), 86 kiloda Fatih Erdin (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), 97 kiloda Mustafa Sessiz (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), 125 kiloda Ali Bönceoğlu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) birinci oldu.

Şampiyonada, 69 madalya kazanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi birinci, 60 madalyayla Bartın Üniversitesi ikinci oldu. Organizasyonda 55 madalya alan Trakya Üniversitesi ve 48 madalı Atatürk Üniversitesi üçüncülüğü paylaştı.

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