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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Futbolda 3. Lig'e yükselme maçı tamamlanamadı

30 Nisan 2017 Pazar, 20:10


ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Mardin 47 ile Arsinspor arasında yapılan Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off ikinci etap maçı, penaltı atışları sırasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. Müsabakanın 52. dakikasında Arsinspor, Abdurrezak Omar'ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın normal süresi, 81. dakikada Mardin 47'den Erdi'nin golüyle 1-1 berabere sona erdi.

Maçın uzatma bölümlerinde de takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Penaltı atışlarına geçilen müsabakada Mardin 47, Arsinspor karşısında 8-7 öne geçti. Mardin 47'li futbolcunun üstünlük getiren golü sonrası rakip taraftarlarına el işareti yapması üzerine her iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı, bazı taraftarlar da sahaya girmek istedi.

Güvenlik güçleri taraftarları engellerken futbolcular arasında yaşanan arbedede yaralanan Arsinspor kalecisi Ercan Ezgi hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık bin taraftarın izlediği müsabakada çıkan olaylarda taraftar da ellerindeki pet şişeleri birbirine attı. Mardin 47 taraftarları, tribündeki plastik oturakları da sökerek sahaya fırlattığı gözlendi. Olaylar, polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

Penaltı atışlarının tamamlanmadığı müsabaka hakem Burak Taşkınsoy'un kararıyla tatil edildi.

Erzurum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Selahattin Codur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maça ilişkin son kararın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verileceğini söyledi.

Codur, "Hakem maç sonucunu 8-7 şeklinde raporuna yazdı ancak maçla ilgili kesin kararı TFF verecek." ifadesini kullandı.

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