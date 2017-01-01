30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Kaza yapan panelvandan "kaçak" et çıktı

30 Nisan 2017 Pazar, 20:16

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde trafik kazası yapan panelvanda kaçak olduğu belirtilen et bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehmuz Özyılmaz'ın kullandığı 17 DP 916 plakalı panelvan, İnecik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yapılan incelemede, araç içerisinde kaçak olduğu belirtilen çok miktarda et ele geçirildi.

Sağlıksız koşullarda depolanan etler, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veteriner ekiplerinin incelemesinin ardından imha edildi.

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