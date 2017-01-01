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"Sakin şehrin" meyve yemekleri görücüye çıktı

30 Nisan 2017 Pazar, 20:53
"Sakin şehrin" meyve yemekleri görücüye çıktı

ŞANLIURFA (AA) - Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "sakin şehir" ağına dahil edilen Halfeti ilçesinde bölgenin verimli topraklarında yetişen meyvelerden yapılan yemekler, lezzet severlerle buluştu.

Halfeti Kaymakamlığı tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Meyve Yemekleri Festivali, Birecik Barajı üzerinde seyyar olarak gezen "Yüzer Restaurantta" yapıldı.

Aralarında karadut, erik, incir ve ayvanın da bulunduğu çok sayıda meyve, ilçenin hamarat kadınlarının elinde pişen etlerle buluşturularak yerli ve yabancı turistlere ikram edildi.

Ayva güveci, karadutlu şabut balığı ve incir kavurması gibi meyve yemekleri lezzet düşkünlerinden tam not aldı.

Yemek ikramının ardından katılımcılar, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne ile gezip, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'deki tarihi ve turistik mekanları görme imkanı buldu.

Festivale katılan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da bir süre tekne kullanarak ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi verdi.

- "Halfeti'de her şey mevcut"

Festivalin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Tuna, kentin en önemli turizm cazibe merkezlerinin başında Halfeti'nin geldiğini söyledi.

Meyve yemekleriyle ilçede farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Tuna, "Meyve yemekleri bölgeye günübirlik ve konaklamak için gelen turistlere farklı bir ayrıcalık sunup, ziyaretçilerin sayısının artışına katkı sunmaktadır." dedi.

Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak da festivale ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada fast food ve hızlı yaşamın yükselişine tepki olarak sakin şehirlerde slow food (yavaş gıda) yerel ve geleneksel gıdaların tüketimine önem verildiğini vurgulayan Albayrak, Halfeti'deki festivalin de bu kapsamda planlandığına dikkati çekti.

Organizasyonun gelecek yıllarda büyüyerek devam ettirilmesini hedeflediklerini anlatan Albayrak, "Sakin şehirlerin özelliklerinden birisi de slow food olmasıdır yani bizde bu festivalimizi slow food başlığı altında düzenledik. Önümüzdeki dönemlerde ilçemizde slow food restaurant açarak bu anlamda Halfeti'yi bir cazibe merkezine dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Cittaslow Halfeti Koordinatörü Nihat Özdal ise ilçenin baraj altında kalmadan önce meyve bahçeleriyle ünlü olduğunu hatırlattı.

İlçede meyve yemekleri kültürünün devamını sağlama anlamında festivalin önemli bir misyonu üstlendiğini anlatan Özdal, gelecek dönemde Halfeti'deki lokantalarda meyve yemekleri ağırlıklı menülerin ziyaretçilere sunulmasının planlandığını belirtti.

Ziyaretçilerden Selanay Üçer de ilk kez meyve yemeği festivaline katıldığını belirterek, en çok kuş üzümü, Antep fıstığı ve karaduttan yapılan pilavı beğendiğini dile getirdi.

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