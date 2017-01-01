GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu

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ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda bankaların müşterilerine sunduğu ek limit hesaplarından 9 milyon lira çektikleri iddiasıyla tutuklanan 20 şüpheli arasındaki 5 örgüt yöneticisinin, elde ettikleri paralarla örgüt liderinden habersiz Dubai'ye kaçacaklarının tespit edilmesi üzerine operasyonun öne alındığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 20 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Elebaşı olduğu ileri sürülen S.B.K. ve örgüt yöneticileri oldukları iddia edilen V.E, M.A, O.Ö, T.H. ve Y.Y'nin, 3 milyon lira limiti bulunan kredi kartıyla bir milyon liraya 5 lüks otomobil aldıkları ve 2 milyon liraya ise altın ve hırdavat alınmış gibi 'naylon fatura' kestirdiği belirlendi.



- Örgüt yöneticilerinin yurt dışına kaçma planı

Suç örgütünü 22 Mart'ta teknik ve fiziki takibe alan ekiplerin, 5 örgüt yöneticisinin, elebaşı S.B.K'dan habersiz 6 milyon lirayı başkalarının hesabına aktararak Dubai'ye kaçmaya çalıştığını belirlemesi üzerine operasyonu öne aldığı ortaya çıktı.

Hesaptaki 6 milyon liraya bloke koydurularak başlatılan operasyonda, örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 34 şüpheliden 26’sının yakalandığı, bunlardan 4'ünün bankanın bilişim sistemlerine girerek temin ettikleri kredi kartlarının limitlerini yükselttikleri, 5 şüphelinin kendi adlarına, 4 şüphelinin ise üçüncü şahıslar adına paravan şirket kurup POS cihazı aldıkları ve limiti yükseltilen kartlardan çekim yaptıkları, 7 şüphelinin kredi kartlarını kullandırdıkları, 2 şüphelinin kredi kartı temin ettiği, 1 şüphelinin POS cihazlarından çekilen tutarlara karşılık 'naylon fatura' kestiği, 1 banka görevlisinin ise örgüt üyelerine POS alımı sırasında yardım ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki 26 şüpheliden 6'sının ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildiği bildirildi.

Öte yandan, şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayla aldıkları belirlenen 5 otomobilden biri Van'da bulunarak el konuldu.

Polis, Ankara ve Van'daki iki banka görevlisiyle irtibatlı olduğu tespit edilen S.B.K'nin, bankaların sistem açığını bularak ATM aracılığıyla müşterilerin vadesiz hesaplar için ayırdığı ek hesap limitlerinden para çektiğini, bu paraları kredi kartlarına aktardığını, kurulan paravan şirketler adına aldıkları POS cihazları üzerinden alışveriş yapıldığını ve bu yöntemle 9 milyon lira dolandırıldığını belirlemişti.

Bunun üzerine 25 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında 2 banka görevlisi, örgüt elebaşı ve 5 örgüt yöneticisinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, POS cihazı ve sahte kimlikler ele geçirilmişti.

Polis, ATM'ler aracılığıyla vatandaşlardan dolandırıldığı tespit edilen 9 milyon liranın 6 milyon lirasına bloke koydurarak paranın dolandırıcıların eline geçmesini önlemişti.