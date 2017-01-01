GÜNCELLEME - Kocaeli'de cinayet

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada başına aldığı taş darbesiyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda E.Ç. ve B.Ö. ile İbrahim Uğurhan Çavuş (23) arasında tartışma çıktı.

Daha sonra O.Ş'nin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Çavuş, başına aldığı taş darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağır olan Çavuş, daha sonra İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çavuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından harekete geçen İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili E.Ç, B.Ö. ve O.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.Ç. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.