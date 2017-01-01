30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Tartıştığı ablasını levyeyle öldürdü

30 Nisan 2017 Pazar, 21:18

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta bir kişi, tartıştığı ablasını, kafasına levyeyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü beldesinde aynı evde yaşayan Halime D. (30) ile kardeşi B.D.(20), evlerinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında B.D, elindeki levyeyle ablası Halime D'nin kafasına vurarak öldürdü.

Yakınları ve komşuları olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri Halime D.'nin öldüğü belirledi.

Halime D'nin cesedi savcının yaptığı incelemenin ardından Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

B.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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