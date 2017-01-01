Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şaban Taymur idaresindeki 46 HU 910 plakalı motosikletle Ali A. yönetimindeki 46 BP 317 plakalı kamyonet Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri motosiklet sürücüsü Taymur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Taymur'un cesedi savcının incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ali A. gözaltına alındı.