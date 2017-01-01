30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan:

30 Nisan 2017 Pazar, 22:27

ERZURUM (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "1 Mayıs'ta hangi sorunlarımız var, bu sorunlarımızı konuşmamız, tartışmamız, taleplerimizi sıralamamız gerekiyor. Eleştireceksek eleştirmemiz gerekiyor ama bunu bizim yapmamız gerekiyor. Olay Taksim takıntısına kaldığı zaman bir kısım grupların 'Taksim'e çıktım çıkacağız' kavgası ne yazık ki Türkiye'de hem 1 Mayıs'a büyük haksızlıktı hem emekçilere büyük haksızlıktı hem de gerçekten Türkiye'nin hak etmediği bir durumla karşı karşıya kalmasına sebep oluyordu." dedi.

Arslan, kent merkezinde bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum'un çok farklı ve kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Erzurum'da yarın farklı bir 1 Mayıs gerçekleştirmek istediklerini belirten Arslan, "Hak-İş'in burada yaklaşık 15 bin üyesi var. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa aksının doğusunda kalan bütün illerden katılım bekliyoruz." dedi.

Arslan, 1 Mayıs'ı sadece büyük metropollere hapsetmek yerine artık bütün millete ve halka tanıtmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"1 Mayıs bir ideolojik kavganın aracı olarak gerginliklerin yaşandığı bir gün değil aslında. Dünyanın hemen hemen tamamına yakın ülkelerinde kutlamaların yapıldığını ve her ülkeye has özgün bir kısım kutlamaların olduğunu söylemek mümkün. Bizim için yarınki kutlamanın başka bir özelliği var. Bu sene Şikago'dan bir heyet 8 Mart Kadınlar Günü için ülkemize gelmişlerdi. Hak-İş'in sendikacılık konusundaki tutumu, 1 Mayıs konusundaki samimiyeti onları da etkilemişti. Yarın inşallah Şikago'da 1886 yılında tekstil işçilerinin birlikte 8 saat çalışma talebini yaptıkları Haymarket'te bir anıt var, o anıtta Hak-İş'in logosunu ve ismini plaka olarak çakacağız. Türkiye'de sadece Hak-İş bunu başarmış oluyor. O anıtta Hak-İş'in adının olması bizim için büyük bir ayrıcalık ve gurur melesi."

- "Bütün alanlar 1 Mayıs alanı, bütün alanlar Taksim alanı olabilir"

Hak-İş olarak Türkiye'de 1 Mayıs'ı aslına uygun olarak, bütün yönleriyle ve tarihsel gelişimiyle Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak yaptıklarını aktaran Arslan, Türkiye'nin ve 1 Mayıs'ın normalleşmesi adına ciddi fedakarlıklar ve çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Arslan, iki yıldır 1 Mayıs'ı birlikte kutladıkları arkadaşlarının da Taksim ısrarından vazgeçmiş olmasının Türkiye'ye çok büyük bir hayırlı iş olduğuna işaret ederek, "Bütün alanlar 1 Mayıs alanı, bütün alanlar Taksim alanı olabilir. Esas olarak bir alana özellikle bir mabet muamelesi yapmak söz konusu olmaz." diye konuştu.

Taksim alanının tarihsel bir önemi olduğuna değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Bundan 40 yıl önce o büyük kalabalığa yapılan saldırı münasebeti ile hayatlarını kaybeden 37 vatandaşımızın hala faillerinin bulunamamış olması bu devlet için bir ayıp. 1 Mayıs'ta hangi sorunlarımız var, bu sorunlarımızı konuşmamız, tartışmamız, taleplerimizi sıralamamız gerekiyor. Eleştireceksek eleştirmemiz gerekiyor ama bunu bizim yapmamız gerekiyor. Olay Taksim takıntısına kaldığı zaman bir kısım grupların 'Taksim'e çıktım çıkacağız' kavgası ne yazık ki Türkiye'de hem 1 Mayıs'a büyük haksızlıktı hem emekçilere büyük haksızlıktı hem de gerçekten Türkiye'nin hak etmediği bir durumla karşı karşıya kalıyorduk. Her yıl insanlar 1 Mayıs denilince bir tedirginlik, bir gerginlik, hakikaten sokakların, belli bölgelerin kapatılması dünyada hiçbir çağdaş demokraside olmayan olayla karşılaşıyorduk. Taksim kutlamaları açıldığı zaman biz yine Taksim'de olacağız. 2009'da olan biz Hak-İş olarak Taksim'e çıkmıştık. 2010-2011'de diğer örgütlerle beraber birlikte kutladık. Yine kutlayabiliriz ama illa da 'Taksim olmazsa meşru olmaz', 'Taksim olmazsa 1 Mayıs kabul edilmez' gibi bir anlayışı kabul etmek mümkün değildi. Önemli olan 1 Mayıs'ın ruhuna uygun bir 1 Mayıs birlik dayanışma gününü kutlamak gerekiyor."

İLGİLİ HABERLER
Futbolda 3. Lig'e yükselme maçı tamamlanamadı
YEREL

FUTBOLDA 3. LİG'E YÜKSELME MAÇI TAMAMLANAMADI
Başkan Sekmen'den Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI
&quot;Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Bilimsel Programı&quot; sempozyumu
YEREL

"DOĞU ANADOLU ACİL TIP GÜNLERİ BİLİMSEL PROGRAMI" SEMPOZYUMU
Erzurum'da yol verme kavgası: 2 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA YOL VERME KAVGASI: 2 YARALI
Şehir magandaları terör estirdi: 3 yaralı
YEREL

ŞEHİR MAGANDALARI TERÖR ESTİRDİ: 3 YARALI
FETÖ &quot;mağdur edebiyatı&quot; için öğrenci ve ev hanımlarını kullanmış
YEREL

FETÖ "MAĞDUR EDEBİYATI" İÇİN ÖĞRENCİ VE EV HANIMLARINI KULLANMIŞ
Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK ARTIYOR
Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası
YEREL

KISA KULVAR SÜRAT PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Pankartlı teşekkür
YEREL

PANKARTLI TEŞEKKÜR
Kafede çıkan yangında 3 kişi dumandan zehirlendi
YEREL

KAFEDE ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ
Horasan'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
YEREL

HORASAN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI
AK Parti İl Danışma Meclisi yapıldı
YEREL

AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİSİ YAPILDI
Erzurum'dan 7 yılda 732 marka
YEREL

ERZURUM'DAN 7 YILDA 732 MARKA
Eğitimde Erzurum farkı
YEREL

EĞİTİMDE ERZURUM FARKI
Erzurum vergi mükellefi sayısında artış
YEREL

ERZURUM VERGİ MÜKELLEFİ SAYISINDA ARTIŞ
Ölüm nedeni istatistikleri açıklandı
YEREL

ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
GÜNCELLEME - Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - ERZURUM'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI
Erzurum'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
B.B. Erzurumspor: 0 Fethiyespor: 0
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR: 0 FETHİYESPOR: 0
Yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıtmak için buluştu
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER, KÜLTÜRLERİNİ TANITMAK İÇİN BULUŞTU
Rektör Çomaklı, Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ERZURUM KİTAP FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI
Sekmen: &quot;Kut'ül amare zaferi türk tarihinin övünç vesilesidir&quot;
YEREL

SEKMEN: "KUT'ÜL AMARE ZAFERİ TÜRK TARİHİNİN ÖVÜNÇ VESİLESİDİR"
Erzurum fark attı
YEREL

ERZURUM FARK ATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli...
  • 4 O an kare kare görüntülendi!